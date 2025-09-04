Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Bild: У европейских лидеров состоялся "горячий разговор" с Трампом

    Другие страны
    04 сентября, 2025
    • 22:09
    Bild: У европейских лидеров состоялся горячий разговор с Трампом

     Участники "коалиции желающих" провели "горячий телефонный разговор" с президентом США Дональдом Трампом, после которого среди европейских лидеров царит "недовольство и разочарование".

    Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

    По их данным, европейская сторона и после телефонного разговора 4 сентября не ожидает, что Трамп решит ввести санкции против России. Европейцы предложили скоординировать совместный подход с американским президентом и в течение 48 часов направить в Вашингтон своих представителей с целью создания общей рабочей группы по вопросу введения новых санкций против РФ.

    "Однако согласился ли на это Трамп, неясно", - пишет издание.

    По его информации, глава Белого дома обвинил ЕС в продолжении импорта российской нефти.

