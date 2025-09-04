Bild: Avropa liderləri Trampla söhbətdən narazı qalıblar
- 04 sentyabr, 2025
- 23:01
"İstəklilər koalisiyasının" üzvləri ABŞ Prezidenti Donald Trampla telefon danışığı aparıblar, bundan sonra Avropa liderləri arasında narazılıq və məyusluq yaranıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" qəzeti öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.
İddiaya görə, Avropa tərəfi hətta sentyabrın 4-də telefon danışığından sonra da Trampın Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etmək qərarına gələcəyini gözləmir. Avropalılar Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi məsələsi üzrə birgə işçi qrupunun yaradılması üçün ABŞ prezidenti ilə birgə yanaşmanın əlaqələndirilməsini və 48 saat ərzində öz nümayəndələrini Vaşinqtona göndərməyi təklif ediblər.
"Lakin Trampın buna razı olub-olmadığı aydın deyil", - nəşr bildirib.
Qeyd olunub ki, Ağ Ev rəhbəri Avropa İttifaqını Rusiya neftinin idxalını davam etdirməkdə ittiham edib.