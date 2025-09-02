Бессент: США изучат все возможные варианты действий в отношении РФ
Другие страны
- 02 сентября, 2025
- 00:26
Власти США на этой неделе планируют очень "пристально изучить" все возможные варианты действий в отношении Москвы в связи с продолжающейся российско-украинской войной.
Как передает Report, об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
"Я думаю, что с президентом [Дональдом] Трампом все варианты находятся на рассмотрении и на этой неделе мы будем изучать их очень пристально", - сказал он, комментируя возможность усиления санкций против РФ.
Бессент добавил, что решение рассмотреть варианты действий в отношении РФ связаны с тем, что после встречи президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске, Москва увеличила удары по территории Украины.
