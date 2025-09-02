    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    • 02 sentyabr, 2025
    • 01:35
    Bessent: ABŞ Rusiyaya qarşı bütün fəaliyyət variantlarını nəzərdən keçirəcək

    ABŞ bu həftə davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə əlaqədar Moskvaya qarşı bütün mümkün fəaliyyət variantlarını çox "diqqətlə nəzərdən keçirməyi" planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent "Fox Business" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Düşünürəm ki, prezident Donald Trampla bütün variantlar nəzərdən keçirilir və bu həftə biz onları çox diqqətlə öyrənəcəyik", - deyə o, Rusiyaya qarşı sanksiyaların gücləndirilməsi ehtimalını şərh edərkən söyləyib.

    Bessent əlavə edib ki, Rusiyaya qarşı fəaliyyət variantlarını nəzərdən keçirmək qərarı RF prezidenti Vladimir Putin və Trampın Alyaskadakı görüşündən sonra Moskvanın Ukrayna ərazisinə zərbələri artırması ilə bağlıdır.

    Бессент: США изучат все возможные варианты действий в отношении РФ

