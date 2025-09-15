Бессент: Вашингтон не будет вводить пошлины против КНР, если ЕС не сделает то же самое

Вашингтонская администрация не намерена вводить дополнительные пошлины в отношении продукции из КНР из-за закупок российской нефти, если такие же меры не примут европейские союзники США.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью агентствам Reuters и Bloomberg.

"Мы ожидаем, что теперь европейцы выполнят свою часть и мы не станем действовать без европейцев", - ответил он на вопрос о том, введут ли США пошлины в отношении КНР.

Президент США Дональд Трамп 13 сентября заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса". Кроме того, глава Белого дома призвал страны НАТО ввести импортные пошлины против Китая в размере 50-100%. По его словам, это поможет положить конец российско-украинской войне, но при этом такие тарифы могут быть отменены после мирного урегулирования.