İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Bessent: Aİ Çinə rüsumlar tətbiq etməsə, Vaşinqton da etməyəcək

    Digər ölkələr
    • 15 sentyabr, 2025
    • 23:40
    Bessent: Aİ Çinə rüsumlar tətbiq etməsə, Vaşinqton da etməyəcək

    Əgər Avropadakı müttəfiqlər də eyni addımı atmasa, Vaşinqton Çinin Rusiya nefti almasına görə ona qarşı ticarət rüsumları tətbiq etməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin maliyyə naziri Skot Bessent "Reuters" və "Bloomberg"ə müsahibəsində deyib.

    O, ABŞ-nin Çinə rüsum tətbiq edib-etməyəcəyi ilə bağlı sualı cavablandırıb: "Biz avropalıların indi öz üzərinə düşəni etmələrini gözləyirik və onlarsız hərəkət etməyəcəyik".

    Sentyabrın 13-də ABŞ Prezidenti Donald Tramp Şimali Atlantika Alyansının bütün üzvlərinin birgə hərəkət edərək Rusiya neftinin alınmasını dayandıracağı təqdirdə Moskavaya qarşı sərt sanksiyalar tətbiq etməyə hazır olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, bəzi NATO müttəfiqlərinin Rusiyadan enerji resurslarının idxalını davam etdirməsi "alyansın danışıqlarda mövqelərini zəiflədib". Bundan əlavə, Ağ Ev rəhbəri NATO ölkələrini Çinə qarşı 50-100 % həcmində idxal rüsumları tətbiq etməyə çağırıb. Onun sözlərinə görə, bu, Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymağa kömək edəcək, rüsumlar sülh razılaşmasından sonra ləğv edilə bilər.

    Bessent Çin ABŞ Rusiya İdxal rüsumları
    Бессент: Вашингтон не будет вводить пошлины против КНР, если ЕС не сделает то же самое

    Son xəbərlər

    00:44

    Azərbaycanın gömrük orqanlarının büdcə öhdəliyi 4 %-ə yaxın artırılır

    Maliyyə
    00:43

    Azərbaycanın vergi orqanlarının büdcə öhdəliyi 9 %-ə yaxın artırılır

    Maliyyə
    00:30

    Azərbaycan müdafiə və təhlükəsizlik xərclərini 4 %-ə yaxın artırır

    Maliyyə
    00:28

    ARDNF-dən büdcəyə transfertlər 12 % azaldılır

    Maliyyə
    00:28

    Tramp: ABŞ Venesuelanın narkotik kartelinə ikinci dəfə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    00:27

    Azərbaycanda gələn il icmal büdcə 49 milyard manata yaxın olacaq

    Maliyyə
    00:26

    Azərbaycanda gələn il dövlət büdcəsi 42 milyard manata yaxın olacaq

    Maliyyə
    00:24

    Gələn il Azərbaycan neftinin büdcə qiyməti 65 dollar olacaq

    Maliyyə
    00:05

    Vaşinqton Avropanı Rusiyaya qarşı ABŞ-dən tələb etdikləri sanksiyaların eynisinin tətbiqinə çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti