Бессент: США скорее всего не будут вводить 100%-ные пошлины в отношении КНР

США скорее всего откажутся от планов введения пошлины в размере 100% в отношении Китая.

Как передает Report, об этом заявил глава американского Министерства финансов Скотт Бессент в эфире телеканала CBS News.

"Мы провели очень хорошую двухдневную встречу", - заявил Бессент, комментируя торговые переговоры с Китаем в Малайзии.

Министр отметил, что делегации США и Китая по итогам двухдневных переговоров в Малайзии смогли выработать основу по урегулированию торговых разногласий для обсуждения американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на личной встрече на следующей неделе.

По его словам, возможность введения 100-процентных пошлин против Китая "фактически снята с повестки". "Я не буду опережать [с заявлениями] двух лидеров, которые встретятся в Республике Корея в четверг, но могу сказать, что эти два дня прошли очень хорошо", - продолжил Бессент.

"Я бы ожидал, что угроза 100-процентных [пошлин] миновала, равно как и угроза немедленного введения Китаем режима экспортного контроля для всего мира", - подчеркнул глава ведомства.

Он уточнил, что КНР на год отложит экспортный контроль редкоземельных элементов.

Бессент также указал, что итоговые договоренности будут согласованы на встрече Трампа и Си Цзиньпина: "Мы с моим коллегой, вице-премьером (Госсовета КНР Хэ Лифэном - ред.) заложили основу, окончательные условия будут обсуждаться двумя лидерами".

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает высокой вероятность достижения торговой сделки с Китаем на предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС в Южной Корее.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении контроля над экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительно 100-процентные пошлины в отношении продукции из Китая, а также меры экспортного контроля на программное обеспечение. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в КНР других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике.