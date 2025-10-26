Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Бессент: США скорее всего не будут вводить 100%-ные пошлины в отношении КНР

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 18:12
    Бессент: США скорее всего не будут вводить 100%-ные пошлины в отношении КНР

    США скорее всего откажутся от планов введения пошлины в размере 100% в отношении Китая.

    Как передает Report, об этом заявил глава американского Министерства финансов Скотт Бессент в эфире телеканала CBS News.

    "Мы провели очень хорошую двухдневную встречу", - заявил Бессент, комментируя торговые переговоры с Китаем в Малайзии.

    Министр отметил, что делегации США и Китая по итогам двухдневных переговоров в Малайзии смогли выработать основу по урегулированию торговых разногласий для обсуждения американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на личной встрече на следующей неделе.

    По его словам, возможность введения 100-процентных пошлин против Китая "фактически снята с повестки". "Я не буду опережать [с заявлениями] двух лидеров, которые встретятся в Республике Корея в четверг, но могу сказать, что эти два дня прошли очень хорошо", - продолжил Бессент.

    "Я бы ожидал, что угроза 100-процентных [пошлин] миновала, равно как и угроза немедленного введения Китаем режима экспортного контроля для всего мира", - подчеркнул глава ведомства.

    Он уточнил, что КНР на год отложит экспортный контроль редкоземельных элементов.

    Бессент также указал, что итоговые договоренности будут согласованы на встрече Трампа и Си Цзиньпина: "Мы с моим коллегой, вице-премьером (Госсовета КНР Хэ Лифэном - ред.) заложили основу, окончательные условия будут обсуждаться двумя лидерами".

    Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает высокой вероятность достижения торговой сделки с Китаем на предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС в Южной Корее.

    9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении контроля над экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительно 100-процентные пошлины в отношении продукции из Китая, а также меры экспортного контроля на программное обеспечение. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в КНР других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике.

    США КНР минфин США
    Bessent: ABŞ çox güman ki, Çinə qarşı 100 faizlik tariflər tətbiq etməyəcək

    Последние новости

    18:54

    Венсан Абубакар: Я приехал, чтобы быть полезным "Нефтчи"

    Футбол
    18:30

    СМИ: Египетские спасатели приступили к поиску тел заложников в секторе Газа

    Другие страны
    18:12

    Бессент: США скорее всего не будут вводить 100%-ные пошлины в отношении КНР

    Другие страны
    17:53

    ЦАХАЛ ликвидировал трех членов "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    17:41

    Трамп предложил провести саммит "Центральная Азия – США" 6 ноября в Вашингтоне

    В регионе
    17:24

    Премьер Британии завтра посетит Турцию с визитом

    В регионе
    17:14

    Президент Палестины издал декларацию, определяющую и.о. главы ПНА до выборов

    Другие страны
    16:58

    Президент Литвы предложил закрыть границу с Беларусью из-за метеозондов

    Другие страны
    16:42
    Фото

    Разрушения, гибель мирных жителей - кадры обстрела здания в Киеве - РЕПОРТАЖ

    Другие страны
    Лента новостей