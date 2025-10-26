Bessent: ABŞ çox güman ki, Çinə qarşı 100 faizlik tariflər tətbiq etməyəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    26 oktyabr, 2025
    18:43
    "ABŞ çox güman ki, Çinə qarşı 100 faizlik tariflər tətbiq etmək planlarından imtina edəcək".

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin maliyyə naziri Skot Bessent CBS News telekanalının efirində bildirib.

    Malayziyada Çinlə ticarət danışıqlarını şərh edən Bessent, görüşü müsbət dəyərləndirib.

    Nazir qeyd edib ki, Malayziyada iki günlük danışıqlardan sonra dövlətlərin nümayəndə heyətləri gələn həftə baş tutacaq görüşdə ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Çin sədri Si Cinpin arasında müzakirə üçün ticarət fikir ayrılıqlarının həlli üçün əsas hazırlaya biliblər.

    Onun sözlərinə görə, Çinə 100% rüsum tətbiq etmək ehtimalı faktiki olaraq gündəmdən çıxarılıb: "Mən gözləyərdim ki, 100% tariflər təhlükəsi, eləcə də Çinin dərhal bütün dünyaya ixraca nəzarət rejimi tətbiq etməsi təhlükəsi keçib. Yekun şərtlər iki lider arasında müzakirə olunacaq".

