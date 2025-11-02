Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Бессент: США намерены свести на нет зависимость от китайских редкоземов

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 19:41
    Бессент: США намерены свести на нет зависимость от китайских редкоземов

    Соединенные Штаты намерены в течение двух лет свести на нет зависимость от поставок редкоземельных металлов из Китая.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNN заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    "Мы собираемся год-два двигаться со сверхсветовой скоростью и уклониться от того меча, который Китай держит над нами, - сказал он, комментируя тему редкоземельных металлов. - Мы не хотим разрывать связи с Китаем, но нам необходимо снижать риски, так как они [Китай] показали себя ненадежным партнером во многих областях".

    По словам Бессента, Вашингтон намерен для решения этого вопроса объединиться с западными странами, а также Индией.

    "Все западные демократии, азиатские демократии и Индия присоединятся к нам в попытке создать собственные цепочки поставок", - заявил глава американского Минфина.

    США Китай редкоземельные металлы

    Последние новости

    19:41

    Бессент: США намерены свести на нет зависимость от китайских редкоземов

    Другие страны
    19:23

    Украина получила от Германии зенитные ракетные комплексы Patriot

    Другие страны
    19:08

    Президент Нигерии готов обсудить с Трампом "убийства христиан"

    Другие страны
    18:44

    В ФРГ над хранилищами ядерных отходов установят бесполетную зону

    Другие страны
    18:41

    Азербайджанские дзюдоисты примут участие в чемпионате мира среди ветеранов

    Индивидуальные
    18:29

    "Туран Товуз" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

    Футбол
    18:18

    Reuters: Турецкие НПЗ сокращают закупки российской нефти

    В регионе
    18:04

    Лариджани: Иран может создать ядерное оружие за две недели

    В регионе
    17:51

    Хуситы и армия Йемена вступили в столкновения на юго-западе страны

    Другие страны
    Лента новостей