Бессент: США намерены свести на нет зависимость от китайских редкоземов

Соединенные Штаты намерены в течение двух лет свести на нет зависимость от поставок редкоземельных металлов из Китая.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNN заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Мы собираемся год-два двигаться со сверхсветовой скоростью и уклониться от того меча, который Китай держит над нами, - сказал он, комментируя тему редкоземельных металлов. - Мы не хотим разрывать связи с Китаем, но нам необходимо снижать риски, так как они [Китай] показали себя ненадежным партнером во многих областях".

По словам Бессента, Вашингтон намерен для решения этого вопроса объединиться с западными странами, а также Индией.

"Все западные демократии, азиатские демократии и Индия присоединятся к нам в попытке создать собственные цепочки поставок", - заявил глава американского Минфина.