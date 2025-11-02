İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Bessent: ABŞ Çinin nadir yeraltı metallardan asılılığını aradan qaldırmaq niyyətindədir

    • 02 noyabr, 2025
    • 20:01
    ABŞ iki il ərzində Çinin nadir yeraltı metallardan asılılığını aradan qaldırmaq niyyətindədir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent CNN-ə müsahibəsində bildirib.

    "Növbəti bir-iki il ərzində sürətlə irəliləyəcəyik və Çinin başımız üzərində tutduğu qılıncdan yayınacağıq. Çinlə əlaqələri kəsmək istəmirik, amma riskləri azaltmalıyıq, çünki onlar bir çox sahədə etibarsız tərəfdaş olduqlarını sübut ediblər", - o deyib.

    S.Bessentin sözlərinə görə, Vaşinqton bu məsələni həll etmək üçün Qərb ölkələri, həmçinin Hindistanla birləşmək niyyətindədir.

    "Bütün Qərb demokratiyaları, Asiya demokratiyaları və Hindistan öz təchizat zəncirlərini yaratmağa çalışmaqda bizə qoşulacaqlar", - nazir bildirib.

