Бессент: США и КНР на следующей неделе подпишут торговое соглашение
Другие страны
- 31 октября, 2025
- 23:29
США и Китай в течение следующей недели подпишут торговое соглашение.
Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Он признал риски появления некоторых трудностей, однако указал на наличие эффективных каналов связи между сторонами.
"Конечно, не все будет гладко, но, думаю, сейчас наши каналы связи гораздо лучше", - сказал он.
Министр также анонсировал скорое заключение сделки по приложению TikTok.
Напомним, что 30 октября в южнокорейском Пусане прошли переговоры руководителей США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Позднее лидеры позитивно высказались об итогах саммита.
