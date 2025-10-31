Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Бессент: США и КНР на следующей неделе подпишут торговое соглашение

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 23:29
    Бессент: США и КНР на следующей неделе подпишут торговое соглашение

    США и Китай в течение следующей недели подпишут торговое соглашение.

    Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Он признал риски появления некоторых трудностей, однако указал на наличие эффективных каналов связи между сторонами.

    "Конечно, не все будет гладко, но, думаю, сейчас наши каналы связи гораздо лучше", - сказал он.

    Министр также анонсировал скорое заключение сделки по приложению TikTok.

    Напомним, что 30 октября в южнокорейском Пусане прошли переговоры руководителей США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Позднее лидеры позитивно высказались об итогах саммита.

    Дональд Трамп Си Цзиньпин США Китай Скотт Бессент торговое соглашение
    ABŞ-nin maliyyə naziri: Gələn həftə Çinlə ticarət sazişi imzalayacağıq

    Последние новости

    00:17

    Шестеро, включая ребенка, погибли в тяжелом ДТП в Орловской области РФ

    В регионе
    23:54

    Bild: В автопроме ФРГ могут сократить около 200 тыс. рабочих мест

    Другие страны
    23:42
    Видео

    В Стамбуле произошел взрыв в подвале здания, есть пострадавшие

    В регионе
    23:34
    Фото

    Азербайджан и Великобритания впервые провели консульские консультации

    Внешняя политика
    23:29

    Бессент: США и КНР на следующей неделе подпишут торговое соглашение

    Другие страны
    23:12

    СМИ: Мадуро обратился к РФ за военной помощью

    Другие страны
    22:57
    Фото

    TİKA продолжит реализацию проектов в сфере здравоохранения в Азербайджане

    Внешняя политика
    22:41

    Охранять небо Эстонии в 2026 году впервые будут ВВС Турции

    Другие страны
    22:26

    Фидан заявил о трудностях в завершении российско-украинской войны

    В регионе
    Лента новостей