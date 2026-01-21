Бессент: Макрону следует заняться более важными для Франции задачами

Министр финансов США Скотт Бессент раскритиковал стремление президента Франции Эмманюэля Макрона организовать военные учения стран НАТО в Гренландии.

Как передает Report, со ссылкой на The Guardian, об этом министр заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

По его словам, бюджет Франции и так находится в "плачевном состоянии", поэтому проведение учений нецелесообразно.

"Если это все, что должен делать президент Макрон, когда бюджет Франции в плачевном состоянии, то я бы посоветовал ему сосредоточиться на других задачах, важных для французского народа", - сказал Бессент.

Отметим, что ранее Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии.