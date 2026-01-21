Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Бессент: Макрону следует заняться более важными для Франции задачами

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 14:25
    Бессент: Макрону следует заняться более важными для Франции задачами

    Министр финансов США Скотт Бессент раскритиковал стремление президента Франции Эмманюэля Макрона организовать военные учения стран НАТО в Гренландии.

    Как передает Report, со ссылкой на The Guardian, об этом министр заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

    По его словам, бюджет Франции и так находится в "плачевном состоянии", поэтому проведение учений нецелесообразно.

    "Если это все, что должен делать президент Макрон, когда бюджет Франции в плачевном состоянии, то я бы посоветовал ему сосредоточиться на других задачах, важных для французского народа", - сказал Бессент.

    Отметим, что ранее Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии.

    Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 Скотт Бессент США Франция Эмманюэль Макрон Гренландия учения НАТО
    Nazir: Makron Fransa üçün daha mühüm məsələlərlə məşğul olmalıdır

    Последние новости

    15:06

    Экономика Нахчывана выросла почти на 4%

    Финансы
    15:05

    Кутай Дурна: "SOCAR Карбамид" покрывает 100% внутренних потребностей

    Энергетика
    14:55

    Посол-нерезидент Монголии в Азербайджане проведет ряд встреч в Баку

    Внешняя политика
    14:54

    В Новосибирске рухнула крыша торгового центра, есть пострадавшие

    Другие страны
    14:54

    Рютте: НАТО "за кулисами" работает по спору вокруг Гренландии

    Другие страны
    14:49

    Азербайджан входит в число стран, формирующих основной доход от туризма для Грузии

    В регионе
    14:48

    Венгрия направит $304 млн на поддержку ресторанного бизнеса

    Другие страны
    14:47

    В Азербайджане сумма обязательных страховых взносов на недвижимость может измениться

    Финансы
    14:44

    Египет принял приглашение Трампа войти в состав Совета мира

    Другие страны
    Лента новостей