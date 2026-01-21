Бессент: Макрону следует заняться более важными для Франции задачами
Другие страны
- 21 января, 2026
- 14:25
Министр финансов США Скотт Бессент раскритиковал стремление президента Франции Эмманюэля Макрона организовать военные учения стран НАТО в Гренландии.
Как передает Report, со ссылкой на The Guardian, об этом министр заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
По его словам, бюджет Франции и так находится в "плачевном состоянии", поэтому проведение учений нецелесообразно.
"Если это все, что должен делать президент Макрон, когда бюджет Франции в плачевном состоянии, то я бы посоветовал ему сосредоточиться на других задачах, важных для французского народа", - сказал Бессент.
Отметим, что ранее Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии.
Последние новости
15:06
Экономика Нахчывана выросла почти на 4%Финансы
15:05
Кутай Дурна: "SOCAR Карбамид" покрывает 100% внутренних потребностейЭнергетика
14:55
Посол-нерезидент Монголии в Азербайджане проведет ряд встреч в БакуВнешняя политика
14:54
В Новосибирске рухнула крыша торгового центра, есть пострадавшиеДругие страны
14:54
Рютте: НАТО "за кулисами" работает по спору вокруг ГренландииДругие страны
14:49
Азербайджан входит в число стран, формирующих основной доход от туризма для ГрузииВ регионе
14:48
Венгрия направит $304 млн на поддержку ресторанного бизнесаДругие страны
14:47
В Азербайджане сумма обязательных страховых взносов на недвижимость может изменитьсяФинансы
14:44