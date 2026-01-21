СМИ: Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии

Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал France24 со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"Франция запрашивает проведение учений НАТО в Гренландии и готова внести в них свой вклад", - отметили в администрации президента.

Отмечается, что ряд европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, уже направили на эту территорию военнослужащих для разведывательной миссии в рамках подготовки к датским учениям, организованным совместно с союзниками по НАТО, но без участия Соединенных Штатов.