Бессент: Гренландия нужна США для предотвращения конфликта

Министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что контроль над Гренландией необходим Вашингтону для предотвращения возможного конфликта.

Как передает Report, такую позицию он изложил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Бессента, президент США Дональд Трамп "убежден в том, что она [Гренландия] должна быть частью США для предотвращения конфликта". Кроме того, как отметил глава американского Минфина, Трамп "уверен, что Гренландия необходима" США для эффективного развертывания системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").