Бессент: Гренландия нужна США для предотвращения конфликта
Другие страны
- 20 января, 2026
- 18:13
Министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что контроль над Гренландией необходим Вашингтону для предотвращения возможного конфликта.
Как передает Report, такую позицию он изложил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По словам Бессента, президент США Дональд Трамп "убежден в том, что она [Гренландия] должна быть частью США для предотвращения конфликта". Кроме того, как отметил глава американского Минфина, Трамп "уверен, что Гренландия необходима" США для эффективного развертывания системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").
