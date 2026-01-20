İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Bessent: Qrenlandiya ABŞ-yə münaqişənin qarşısını almaq üçün lazımdır

    Digər ölkələr
    • 20 yanvar, 2026
    • 18:36
    Bessent: Qrenlandiya ABŞ-yə münaqişənin qarşısını almaq üçün lazımdır

    Qrenlandiyaya nəzarət Vaşinqton üçün mümkün münaqişənin qarşısını almaq baxımından lazımdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda çıxışı zamanı deyib.

    Bessentin sözlərinə görə, Donald Tramp inanır ki, Qrenlandiya münaqişənin qarşısını almaq üçün ABŞ-nin bir hissəsi olmalıdır. Bundan əlavə, Amerika maliyyə nazirinin qeyd etdiyi kimi, Tramp Qrenlandiyanın ABŞ üçün lazımlı olduğuna əmindir – bu, "Golden Dome" ("Qızıl günbəz") adlı raketdən müdafiə sisteminin səmərəli yerləşdirilməsi üçün vacibdir.

    Qrenlandiya Donald Tramp Skott Bessent
    Бессент: Гренландия нужна США для предотвращения конфликта

