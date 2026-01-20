Bessent: Qrenlandiya ABŞ-yə münaqişənin qarşısını almaq üçün lazımdır
Digər ölkələr
- 20 yanvar, 2026
- 18:36
Qrenlandiyaya nəzarət Vaşinqton üçün mümkün münaqişənin qarşısını almaq baxımından lazımdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda çıxışı zamanı deyib.
Bessentin sözlərinə görə, Donald Tramp inanır ki, Qrenlandiya münaqişənin qarşısını almaq üçün ABŞ-nin bir hissəsi olmalıdır. Bundan əlavə, Amerika maliyyə nazirinin qeyd etdiyi kimi, Tramp Qrenlandiyanın ABŞ üçün lazımlı olduğuna əmindir – bu, "Golden Dome" ("Qızıl günbəz") adlı raketdən müdafiə sisteminin səmərəli yerləşdirilməsi üçün vacibdir.
Son xəbərlər
19:11
SOCAR "Boston Consulting Group" ilə yeni enerji trendlərini müzakirə edibEnergetika
19:06
Bessent: Trampın Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirməsi üçün qanuna ehtiyacı yoxdurDigər ölkələr
19:05
"Fitch": Azərbaycan 2029-cu ilə qədər qeyri-neft kəsirini ÜDM-in 13 faizinədək azaltmağı hədəfləyirMaliyyə
18:55
Foto
Azərbaycan könüllüləri 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad ediblərDaxili siyasət
18:44
Foto
Ankarada 20 Yanvar faciəsinin, Qazaxıstan, Kipr və Kərkük türklərinin soyqırımlarının qurbanları anılıbXarici siyasət
18:42
Azərbaycan BCG ilə rəqəmsal transformasiyanın iqtisadi strategiyaya təsirini müzakirə edibİKT
18:36
Bessent: Qrenlandiya ABŞ-yə münaqişənin qarşısını almaq üçün lazımdırDigər ölkələr
18:27
Burhanettin Duran: Türkiyənin təhlükəsizliyinə yönəlik hər təhdidin cavabı veriləcəkRegion
18:13