Бессент: экономический рост США может сократиться вдвое при продолжении шатдауна

Рост экономики США в текущем квартале может сократиться вдвое, если частичная приостановка работы американского правительства (шатдаун) будет продолжаться.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу ABC News.

"Мы наблюдаем влияние [шатдауна] на экономику уже с первого дня, ситуация продолжает ухудшаться. При президенте США Дональде Трампе в последние два квартала у нас была фантастическая экономика, а теперь, по некоторым оценкам, экономический рост в этом квартале может сократиться вдвое, если шатдаун продолжится", - сказал он.