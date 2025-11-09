Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Бессент: экономический рост США может сократиться вдвое при продолжении шатдауна

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 20:45
    Бессент: экономический рост США может сократиться вдвое при продолжении шатдауна

    Рост экономики США в текущем квартале может сократиться вдвое, если частичная приостановка работы американского правительства (шатдаун) будет продолжаться.

    Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу ABC News.

    "Мы наблюдаем влияние [шатдауна] на экономику уже с первого дня, ситуация продолжает ухудшаться. При президенте США Дональде Трампе в последние два квартала у нас была фантастическая экономика, а теперь, по некоторым оценкам, экономический рост в этом квартале может сократиться вдвое, если шатдаун продолжится", - сказал он.

