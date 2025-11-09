Бессент: экономический рост США может сократиться вдвое при продолжении шатдауна
- 09 ноября, 2025
- 20:45
Рост экономики США в текущем квартале может сократиться вдвое, если частичная приостановка работы американского правительства (шатдаун) будет продолжаться.
Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу ABC News.
"Мы наблюдаем влияние [шатдауна] на экономику уже с первого дня, ситуация продолжает ухудшаться. При президенте США Дональде Трампе в последние два квартала у нас была фантастическая экономика, а теперь, по некоторым оценкам, экономический рост в этом квартале может сократиться вдвое, если шатдаун продолжится", - сказал он.
