Bessent: ABŞ-də şatdaun iqtisadi artıma ciddi təsir edə bilər
Digər ölkələr
- 09 noyabr, 2025
- 22:17
ABŞ-də şatdaunun davam edəcəyi təqdirdə, cari rübdə iqtisadi artım iki dəfə azala bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent "ABC News" telekanalına verdiyi müsahibədə bildirib.
"Biz şatdaunun iqtisadiyyata təsirini artıq ilk gündən müşahidə edirik, vəziyyət getdikcə pisləşir. ABŞ Prezidenti Donald Trampın dövründə son iki rübdə iqtisadiyyatımız möhtəşəm idi, lakin bəzi qiymətləndirmələrə görə, şatdaun davam etsə, bu rübdə iqtisadi artım iki dəfə azala bilər", – deyə o vurğulayıb.
