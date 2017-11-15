Беспорядки в Брюсселе: более 100 человек атаковала полицию

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в центре Брюсселя всколыхнули массовые беспорядки. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, нападению подверглись витрины и автомобили на площади Моне.

Как сообщил пресс-секретарь полиции зоны Брюссель-капиталь Оливье Шлосс, полицейский спецназ разогнал участников беспорядков в центре Брюсселя.

"На место прибыли силы по борьбе с беспорядками федеральной полиции. Ситуация взята под контроль, три человека задержаны", - сказал он. Как сообщил телеканал RTBF, толпа молодых людей численностью более 100 человек атаковала полицейских в центре Брюсселя, после чего начала громить витрины и машины. Городская транспортная компания STIB заявила о закрытии станций метро в центре города, по указанию бургомистра.

В свою очередь, газета La Derniere Heure сообщила, что группа молодежи разгромила витрины библиотеки и магазинов, а также разбила несколько автомобилей в центре города. Газета отмечает, что эпицентром событий стала площадь Монэ у здания Биржи в центре Брюсселя, где несколько сотен молодых людей собрались по призыву в соцсетях, который приписывают популярному в бельгийской молодежной среде рэпперу "Варгас 92".

По информации агентства Belga, полиция попыталась задержать рэппера за организацию несанкционированного митинга, после чего его поклонники забросали камнями и бутылками несколько полицейских машин. Стражи порядка отступили к полицейскому участку. После исчезновения полиции толпа начала разносить витрины магазинов и припаркованные в соседних кварталах машины.