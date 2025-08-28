Берн и Киев обсудили мирный процесс и восстановление Украины
Другие страны
- 28 августа, 2025
- 12:06
Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер в Берне провела встречу с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, стороны обсудили перспективы мирного процесса вокруг Украины
Как передает Report со ссылкой на портал правительства Швейцарии.
Согласно информации, Карин Келлер-Суттер подчеркнула готовность Швейцарии оказать содействие для достижения справедливого и прочного мира в Украине на основе международного права и Устава Организации Объединенных Наций.
Кроме этого, Келлер-Суттер и Свириденко также провели обмен мнениями с делегатом Федерального совета по Украине Жаком Гербером и представителями швейцарского бизнеса, которые вносят значительный вклад в процесс восстановления Украины.
