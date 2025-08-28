    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Ukraynada sülh prosesinin perspektivləri müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    • 28 avqust, 2025
    • 12:17
    İsveçrə Prezidenti Karin Keller-Sutterin Berndə Ukraynanın Baş naziri Yuliya Sviridenko ilə görüşü zamanı Ukrayna ətrafında sülh prosesinin perspektivləri müzakirə edilib.

    "Report" İsveçrə hökumətinin portalına istinadən xəbər verir ki, Karin Keller-Sutter İsveçrənin beynəlxalq hüquq və BMT Nizamnaməsi əsasında Ukraynada ədalətli və davamlı sülhə nail olunmasına kömək etməyə hazır olduğunu vurğulayıb.

    Bundan əlavə, tərəflər Federal Şuranın Ukrayna üzrə nümayəndəsi Jak Gerber və Ukraynanın bərpası prosesinə əhəmiyyətli töhfə verən İsveçrə biznes nümayəndələri ilə fikir mübadiləsi aparıblar.

    #İsveçrə   Ukrayna   bərpa  
