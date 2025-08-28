Ukraynada sülh prosesinin perspektivləri müzakirə edilib
Digər ölkələr
- 28 avqust, 2025
- 12:17
İsveçrə Prezidenti Karin Keller-Sutterin Berndə Ukraynanın Baş naziri Yuliya Sviridenko ilə görüşü zamanı Ukrayna ətrafında sülh prosesinin perspektivləri müzakirə edilib.
"Report" İsveçrə hökumətinin portalına istinadən xəbər verir ki, Karin Keller-Sutter İsveçrənin beynəlxalq hüquq və BMT Nizamnaməsi əsasında Ukraynada ədalətli və davamlı sülhə nail olunmasına kömək etməyə hazır olduğunu vurğulayıb.
Bundan əlavə, tərəflər Federal Şuranın Ukrayna üzrə nümayəndəsi Jak Gerber və Ukraynanın bərpası prosesinə əhəmiyyətli töhfə verən İsveçrə biznes nümayəndələri ilə fikir mübadiləsi aparıblar.
