Berliner Zeitung: Франция получила реальную возможность выйти из НАТО

Инициатива вице-председателя Национального собрания Франции Клеманс Гете с призывом о выходе страны из НАТО может стать реальностью на фоне разногласий внутри альянса.

Как передает Report, такое мнение выразила немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

"То, что долгое время считалось политической несбыточной мечтой, внезапно стало реальной возможностью: выход Франции из НАТО приобрела новую актуальность благодаря сознательному решению Соединенных Штатов Америки официально вернуться к неприкрытой имперской политике", - говорится в статье.

В интервью BZ Гете заявила, что сохранение статуса участника альянса, который возглавляется не признающей международное право державой, является для Франции нежелательным, подрывает устойчивость страны и подвергает ее риску быть втянутой в конфликты, противоречащие национальным интересам.

BZ отметила, что президент страны Эмманюэль Макрон также выражал сомнения относительно направления развития НАТО и разместил французские войска в Гренландии в том числе для противодействия угроз со стороны Вашингтона.

Как отмечает газета Le Journal du Dimanche, партия "Неподчинившаяся Франция", в которой состоит Гете, регулярно осуждала действия альянса, выступала за его роспуск и неоднократно в последние годы призывала отказаться от участия Франции в деятельности НАТО. Кроме того, в декабре 2021 года депутат от этой партии Бастьен Лашо подавал на рассмотрение парламента резолюцию с призывом к правительству начать процесс выхода из объединенного командования НАТО, однако она не была одобрена.

14 января Макрон предостерег США от нарушения суверенитета Гренландии, что, по его мнению, имело бы "беспрецедентные последствия".