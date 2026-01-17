İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 07:14
    Berliner Zeitung: Fransanın NATO-dan çıxmaq üçün real imkanı var

    Fransa Milli Assambleyasının vitse-prezidenti Klemens Hötenin ölkənin NATO-dan çıxmasını tələb edən təşəbbüsü alyans daxilində fikir ayrılıqları fonunda gerçəkləşə bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu fikri Almaniyanın "Berliner Zeitung" (BZ) qəzeti bildirib.

    Hötenin sözlərinə görə, beynəlxalq hüququ tanımayan bir gücün rəhbərlik etdiyi bir ittifaqın üzvü statusunu qoruyub saxlaması Fransa üçün arzuolunmazdır, ölkənin sabitliyini sarsıdır və onu milli maraqlara zidd olan münaqişələrə cəlb olunma riski ilə üz-üzə qoyur:

    "Uzun müddətdir siyasi xəyal hesab edilən şey birdən-birə real bir ehtimala çevrildi: Fransanın NATO-dan çıxması, ABŞ-ın rəsmi olaraq açıq imperiya siyasətinə qayıtmaq qərarı sayəsində yeni bir təcililik qazandı".

    BZ qeyd edib ki, ölkə prezidenti Emmanuel Makron da NATO-nun istiqamətinə şübhə ilə yanaşaraq, qismən Vaşinqtondan gələn təhdidlərə qarşı durmaq üçün Qrenlandiyaya Fransa qoşunlarını yerləşdirib.

    "Le Journal du Dimanche" qəzetinin qeyd etdiyi kimi, Hötenin üzvü olduğu "Fransa Tabesizliyi" partiyası mütəmadi olaraq alyansın hərəkətlərini pisləyib, onun dağılmasını müdafiə edib və son illərdə Fransanın NATO fəaliyyətindən çıxmasını dəfələrlə tələb edib.

    Bundan əlavə, 2021-ci ilin dekabr ayında bu partiyadan olan parlament üzvü Bastien Laşo hökuməti NATO-nun birgə komandanlığından çıxma prosesinə başlamağa çağıran qətnamə təqdim etsə də, təsdiqlənməyib.

