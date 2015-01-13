​В Берлине подошли к концу переговоры в "нормандском формате"

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Берлине завершилась встреча глав министерств иностранных дел России, Украины, Германии и Франции по поводу украинского конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, российский министр Сергей Лавров уже покинул правительственную резиденцию под Берлином.

Он сразу отправился в аэропорт, чтобы вылететь в Москву.

Ранее сообщалось, что от результатов этих переговоров зависит участие Владимира Путина в запланированной встрече в Астане на уровне президентов.