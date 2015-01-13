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    ​В Берлине подошли к концу переговоры в "нормандском формате"

    Сергей Лавров уже покинул правительственную резиденцию под Берлином

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Берлине завершилась встреча глав министерств иностранных дел России, Украины, Германии и Франции по поводу украинского конфликта.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, российский министр Сергей Лавров уже покинул правительственную резиденцию под Берлином.

    Он сразу отправился в аэропорт, чтобы вылететь в Москву.

    Ранее сообщалось, что от результатов этих переговоров зависит участие Владимира Путина в запланированной встрече в Астане на уровне президентов.

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