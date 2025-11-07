Береговая охрана Японии: КНДР запустила баллистическую ракету
Другие страны
- 07 ноября, 2025
- 07:50
КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету, которая уже упала.
Как передает Report, об этом сообщило японское управление безопасности на море, выполняющее функции береговой охраны.
По данным ведомства, ракета уже упала.
Последние новости
08:21
В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробкиИнфраструктура
07:50
Береговая охрана Японии: КНДР запустила баллистическую ракетуДругие страны
07:18
Трамп заявил, что Узбекистан за три года вложит почти $35 млрд в экономику СШАДругие страны
06:45
Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах возросло до 188Другие страны
06:22
NYT: В США начали расследование против мэра ВашингтонаДругие страны
05:58
Токаев: Маршрут Трампа может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридораВ регионе
05:47
В Германии более 75% опрошенных жителей недовольны работой правительстваДругие страны
05:18
Трамп: Проект TRIPP способствует торговой активности стран Центральной АзииВ регионе
05:00