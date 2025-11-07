Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Береговая охрана Японии: КНДР запустила баллистическую ракету

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 07:50
    Береговая охрана Японии: КНДР запустила баллистическую ракету

    КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету, которая уже упала.

    Как передает Report, об этом сообщило японское управление безопасности на море, выполняющее функции береговой охраны.

    По данным ведомства, ракета уже упала.

    Последние новости

    08:21

    В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    07:50

    Береговая охрана Японии: КНДР запустила баллистическую ракету

    Другие страны
    07:18

    Трамп заявил, что Узбекистан за три года вложит почти $35 млрд в экономику США

    Другие страны
    06:45

    Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах возросло до 188

    Другие страны
    06:22

    NYT: В США начали расследование против мэра Вашингтона

    Другие страны
    05:58

    Токаев: Маршрут Трампа может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора

    В регионе
    05:47

    В Германии более 75% опрошенных жителей недовольны работой правительства

    Другие страны
    05:18

    Трамп: Проект TRIPP способствует торговой активности стран Центральной Азии

    В регионе
    05:00

    Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям

    В регионе
    Лента новостей