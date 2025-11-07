Şimali Koreya Yapon dənizinə doğru ballistik raket atıb
Digər ölkələr
- 07 noyabr, 2025
- 08:30
Şimali Koreya Yapon dənizinə doğru ballistik raket atıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi Cənubi Koreya Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah Rəislərinə istinadən məlumat yayıb.
Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiti isə parlamentdə bildirib ki, raket ölkənin müstəsna iqtisadi zonasından kənara düşüb və heç bir zərər barədə məlumat verilməyib.
Yaponiya tərəfi hələlik raketin hündürlüyü və uçuş məsafəsi ilə bağlı öz təxminlərini açıqlamayıb.
