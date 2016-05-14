​Береговая охрана КНДР задержала российскую яхту

Баку. 14 Май. REPORT.AZ/ Представитель спасательно-координационного центра «Владивосток» заявил, что приморских спортсменов на яхте «Элфин» задержал экипаж береговой охраны КНДР, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

«Яхту задержала береговая охрана. Экипаж в порядке», — сказал сотрудник. При этом в Дальневосточном Следственном управлении СК России на транспорте сообщили, что яхту задержала береговая охрана.

Вице-президент Приморской федерации парусного спорта Евгений Хромченко в своем фейсбуке сообщил, что судно под флагом Северной Кореи захватило яхту с приморскими спортсменами и повело в сторону КНДР.

«К ним подошли северокорейские рыбаки, взяли капитана на борт и потащили яхту в сторону Северной Кореи. До берега 85 миль. Уже поздно ночью подключилась транспортная прокуратура и пограничники. И было первое ответное сообщение от пограничников КНДР», — написал он в записи и в комментариях к ней.

Представитель дальневосточной транспортной прокуратуры сказал, что яхта, предварительно, находилась в нейтральных водах, а нарушения мореплавания зафиксировано не было.