Бен Кардин: Конгрессмены разочарованы тем, что по "кремлевскому докладу" еще не ввели санкции

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Конгрессмены разочарованы тем, что по "кремлевскому докладу" еще не ввели санкции. Как передает Report , об этом заявил РИА Новости заместитель председателя комитета сената по международным делам Бен Кардин.
По его словам, по этому вопросу пройдут слушания.
Также он заявил, что конгресс не будет публиковать закрытую часть доклада, поскольку это запрещено.
Напомним, накануне минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошли 210 человек: почти все российское руководство, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, и крупные предприниматели. Он не влечет за собой немедленных санкций, но подразумевает, что их могут ввести в будущем.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook