Бен Кардин: Конгрессмены разочарованы тем, что по "кремлевскому докладу" еще не ввели санкции

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Конгрессмены разочарованы тем, что по "кремлевскому докладу" еще не ввели санкции. Как передает Report , об этом заявил РИА Новости заместитель председателя комитета сената по международным делам Бен Кардин.

По его словам, по этому вопросу пройдут слушания.

Также он заявил, что конгресс не будет публиковать закрытую часть доклада, поскольку это запрещено.