    Бен-Гвир призвал Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в Газе

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 14:26
    Бен-Гвир призвал Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в Газе

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьера Биньямина Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа после "нарушения режима прекращения огня" в анклаве.

    Как передает Report, об этом министр написал в телеграм-канале.

    "Я призываю премьер-министра отдать приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о полноценном возобновлении боевых действий в секторе в полную силу. Ложные иллюзии, что ХАМАС изменит свою позицию или даже будет соблюдать подписанное им соглашение, как и ожидалось, оказываются опасными для нашей безопасности", - заявил Бен-Гвир. Министр также призвал полностью уничтожить движение в краткие сроки.

    İsrailli nazir Netanyahudan Qəzzada döyüşləri bərpa etməyi tələb edib

    Лента новостей