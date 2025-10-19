Бен-Гвир призвал Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в Газе
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьера Биньямина Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа после "нарушения режима прекращения огня" в анклаве.
Как передает Report, об этом министр написал в телеграм-канале.
"Я призываю премьер-министра отдать приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о полноценном возобновлении боевых действий в секторе в полную силу. Ложные иллюзии, что ХАМАС изменит свою позицию или даже будет соблюдать подписанное им соглашение, как и ожидалось, оказываются опасными для нашей безопасности", - заявил Бен-Гвир. Министр также призвал полностью уничтожить движение в краткие сроки.
