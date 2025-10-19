İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    İsrailli nazir Netanyahudan Qəzzada döyüşləri bərpa etməyi tələb edib

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 14:41
    İsrailli nazir Netanyahudan Qəzzada döyüşləri bərpa etməyi tələb edib

    İsrailin milli təhlükəsizlik naziri İtamar Ben-Qvir Qəzza zolağında tammiqyaslı hərbi əməliyyatların dərhal bərpa olunmasını istəyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir özünün Telegram kanalında yazıb.

    "Mən Baş naziri İsrail Müdafiə Qüvvələrinə Zolaqda hərbi əməliyyatları tam şəkildə bərpa etməyi əmr etməyə çağırıram. "HƏMAS"ın mövqeyini dəyişəcəyi, hətta gözlənildiyi kimi imzaladığı razılaşmaya sadiq qalacağına dair yalan illüziyalar bizim təhlükəsizliyimiz üçün təhdiddir", - Ben-Qvir bildirib.

    Nazir həmçinin hərəkatın mümkün qədər tez tam məhv edilməsini istəyib.

    İsrail Qəzza
    Бен-Гвир призвал Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в Газе

    Son xəbərlər

    15:54

    ABŞ elit dəstələrini Venesuela yaxınlığında yerləşdirib

    Digər ölkələr
    15:44

    Lionel Messi "İnter Mayami" ilə müqaviləsini uzatmağa yaxındır

    Futbol
    15:28

    HƏMAS Qəzzada atəşkəsi pozmaqla bağlı ABŞ-nin ittihamlarını təkzib edib

    Digər ölkələr
    15:17

    Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri Cenevrədə görüşəcəklər

    Region
    15:09

    Oktyabrın 22-dək ölkədə yağıntılı hava şəraiti hökm sürəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    15:08
    Video

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    15:05

    Mehriban Əliyevanın Vatikana səfəri Azərbaycanın multikultural dəyərlərin inkişafına verdiyi töhfələrin təsdiqidir - RƏY

    Xarici siyasət
    14:56

    Manuel Noyer Bundesliqada yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    14:48
    Video

    Qurban Qurbanov "Haber Global"a danışıb: Hazırda böyük bir kluba keçmək fikrim yoxdur

    Media
    Bütün Xəbər Lenti