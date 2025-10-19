İsrailli nazir Netanyahudan Qəzzada döyüşləri bərpa etməyi tələb edib
Digər ölkələr
- 19 oktyabr, 2025
- 14:41
İsrailin milli təhlükəsizlik naziri İtamar Ben-Qvir Qəzza zolağında tammiqyaslı hərbi əməliyyatların dərhal bərpa olunmasını istəyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir özünün Telegram kanalında yazıb.
"Mən Baş naziri İsrail Müdafiə Qüvvələrinə Zolaqda hərbi əməliyyatları tam şəkildə bərpa etməyi əmr etməyə çağırıram. "HƏMAS"ın mövqeyini dəyişəcəyi, hətta gözlənildiyi kimi imzaladığı razılaşmaya sadiq qalacağına dair yalan illüziyalar bizim təhlükəsizliyimiz üçün təhdiddir", - Ben-Qvir bildirib.
Nazir həmçinin hərəkatın mümkün qədər tez tam məhv edilməsini istəyib.
Son xəbərlər
15:54
ABŞ elit dəstələrini Venesuela yaxınlığında yerləşdiribDigər ölkələr
15:44
Lionel Messi "İnter Mayami" ilə müqaviləsini uzatmağa yaxındırFutbol
15:28
HƏMAS Qəzzada atəşkəsi pozmaqla bağlı ABŞ-nin ittihamlarını təkzib edibDigər ölkələr
15:17
Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri Cenevrədə görüşəcəklərRegion
15:09
Oktyabrın 22-dək ölkədə yağıntılı hava şəraiti hökm sürəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
15:08
Video
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıbHərbi
15:05
Mehriban Əliyevanın Vatikana səfəri Azərbaycanın multikultural dəyərlərin inkişafına verdiyi töhfələrin təsdiqidir - RƏYXarici siyasət
14:56
Manuel Noyer Bundesliqada yeni rekorda imza atıbFutbol
14:48
Video