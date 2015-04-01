Белый дом: время скоро покажет, удастся ли уладить разногласия по ИЯП

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В ближайшее время станет понятно, удастся ли "шестерке" и Ирану уладить имеющиеся разногласия в переговорах по ядерной программе, заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

"Мы уже добились прогресса за последние дни, но причина, по которой мы еще не добились соглашения, заключается в том, что еще сохраняются важные вопросы. Только через решение этих вопросов можно прийти к заключению соглашения. Время покажет, возможно ли это", - заявил Эрнест на брифинге.

При этом он выразил мнение, что с учетом того, сколько уже длятся переговоры, "это время наступит скоро".

Эрнест отметил, что США не исключают возможности применения силы против Ирана в случае провала переговоров по его ядерной программе.

"Военные варианты рассматриваются, наряду с другими способами", - сказал он. Вместе с тем представитель Белого дома подчеркнул нацеленность США на "дипломатическое решение", которое, по его словам, "является наиболее эффективным".

Соглашение должно подразумевать "серьезные проверки иранских объектов" со стороны мирового сообщества, добавил Эрнест, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".