Белый дом: Трамп выступит 23 сентября на Генассамблее ООН

    Другие страны
    • 28 августа, 2025
    • 21:28
    Президент США Дональд Трамп выступит 23 сентября с трибуны Генассамблеи ООН.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, 23 сентября", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

