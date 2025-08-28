Белый дом: Трамп выступит 23 сентября на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп выступит 23 сентября с трибуны Генассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, 23 сентября", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов.