    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    Donald Tramp sentyabrın 23-də BMT Baş Assambleyasında çıxış edəcək

    Digər ölkələr
    • 28 avqust, 2025
    • 21:53
    Donald Tramp sentyabrın 23-də BMT Baş Assambleyasında çıxış edəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp sentyabrın 23-də BMT Baş Assambleyasında çıxış edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt məlumat verib.

    "Prezident sentyabrın 22-də Nyu-Yorka gedəcək, çərşənbə axşamı, sentyabrın 23-də BMT Baş Assambleyasında çıxış edəcək", - o, jurnalistlər üçün keçirilən növbəti brifinqdə deyib.

    #Donald Tramp   #BMT  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Белый дом: Трамп выступит 23 сентября на Генассамблее ООН

    Son xəbərlər

    03:42

    "Beşiktaş" baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    03:26

    Rusiyanın Kiyevə endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 23-ə yüksəlib

    Digər ölkələr
    03:11

    ABŞ-də PUA-larla mübarizə üçün işçi qrup yaradılacaq

    Digər ölkələr
    02:51

    Vens ABŞ-nin problemlərinin əsas səbəbini qeyri-qanuni miqrant axınında görür

    Digər ölkələr
    02:19

    ABŞ Ukraynaya 3 mindən çox ERAM raketinin satışına razılıq verib

    Digər ölkələr
    01:48

    BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna ilə bağlı fövqəladə iclasının vaxtı bəlli olub

    Digər ölkələr
    01:21

    Kanada Moldovadan olan bir sıra şəxslərə və şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    00:57

    Zelenski: Avropanın vahid mövqeyinin Vaşinqtonda aydın şəkildə eşidilməsi vacibdir

    Digər ölkələr
    00:43

    Netanyahu BMT rəsmisi ilə Qəzzaya humanitar yardımın çatdırılmasını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti