    Белый дом: Трамп считает возможной встречу Путина и Зеленского

    • 16 октября, 2025
    • 22:18
    Глава администрации США Дональд Трамп считает возможной встречу президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако пока идет подготовка новых контактов высокого и высшего уровня между Москвой и Вашингтоном.

    Как передает Report, об этом заявила в беседе с журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Думаю, он считает, что это возможно. И, конечно, он бы хотел, чтобы это произошло", - сказала официальный представитель главы администрации США, отвечая на вопрос о том, оптимистично ли Трамп оценивает перспективы личной встречи Путина и Зеленского в обозримом будущем.

    "Однако сейчас прошли обсуждения, а теперь готовятся планы того, чтобы российская сторона и наши представители во главе с [госсекретарем США] Марко Рубио встретились и чтобы потом, возможно, вновь встретились президент Путин и президент Трамп", - подчеркнула Ливитт, имея в виду телефонный разговор российского и американского руководителей и достигнутые в ходе него договоренности.

    "Тем не менее, я совершенно не думаю, что президент [Трамп] в этом плане закрыл дверь (отказался от идеи проведения встречи Путина и Зеленского - ред.)", - добавила пресс-секретарь.

    Ağ Ev: Tramp Putin və Zelenski arasında görüşü mümkün hesab edir

