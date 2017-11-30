Белый дом: Тиллерсон продолжает возглавлять Госдеп США

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Рекс Тиллерсон остается на посту госсекретаря США, несмотря на информацию о его возможной отставке, заявили в Белом доме.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Как сказал президент (США Дональд Трамп- ред - ред): "Рекс здесь". Госсекретарь Тиллерсон продолжает возглавлять Государственный департамент, и весь кабинет сосредоточен на завершении этого невероятно успешного первого года правления президента Трампа", — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники, сообщила, что Трамп планирует заменить Тиллерсона на главу ЦРУ Майка Помпео.