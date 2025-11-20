Белый дом: США продолжают усердно работать над мирным планом по Украине

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава Госдепартамента Марко Рубио продолжают работать над планом по мирному завершению российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

По ее словам, Уиткофф и Рубио работали над новым мирным соглашением между Украиной и РФ весь прошлый месяц и привлекали к обсуждениям обе стороны конфликта для выяснения их позиций на пути к установлению прочного мира.

"США в равной степени взаимодействовали с РФ и Украиной при разработке нового мирного плана. Война в Украине будет урегулирована, несмотря на наличие сомневающихся в этом", - подчеркнула Ливитт.

Она отметила, что министр армии Дэн Дрисколл настроен оптимистично по итогам сегодняшней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам представителя Белого дома, Вашингтон считает, что план должен быть приемлемым для обеих сторон и переговоры по данному вопросу продолжаются.