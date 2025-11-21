İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Ağ Ev: ABŞ Ukrayna ilə bağlı sülh planı üzərində ciddi şəkildə işləməyə davam edir

    Digər ölkələr
    • 21 noyabr, 2025
    • 00:11
    Ağ Ev: ABŞ Ukrayna ilə bağlı sülh planı üzərində ciddi şəkildə işləməyə davam edir

    ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və Dövlət Departamentinin rəhbəri Marko Rubio Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə başa çatdırılması planı üzərində işləməyə davam edirlər.

    "Report"un məlumatına görə, bunu brifinqdə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Uitkoff və Rubio ötən ay ərzində Ukrayna ilə Rusiya arasında yeni sülh sazişi üzərində işləyib və davamlı sülhün bərqərar olması yolunda tərəflərin mövqelərini öyrənmək üçün münaqişənin hər iki tərəfini müzakirələrə cəlb ediblər.

    "ABŞ yeni sülh planının hazırlanmasında həm Rusiya, həm də Ukrayna ilə bərabər şəkildə əməkdaşlıq edib. Ukraynada müharibə - buna şübhə edənlər olsa da - nizamlanacaq", - deyə Livitt vurğulayıb.

    O həmçinin ordu naziri Den Driskolun bu gün Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə görüşün nəticələrinə əsasən nikbin olduğunu qeyd edib. Ağ Evin nümayəndəsinin sözlərinə görə, Vaşinqton hesab edir ki, plan hər iki tərəf üçün qəbul edilə bilən olmalıdır və bu məsələ ilə bağlı danışıqlar davam edir.

    ABŞ Rusiya Ukrayna Ağ Ev
    Белый дом: США продолжают усердно работать над мирным планом по Украине

    Son xəbərlər

    00:49
    Video

    "Zəngəzur dəhlizi ətrafındakı ərazilər Azərbaycana qaytarılır" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    00:25

    Məhəmməd Mustafa: Qəzza və İordan çayının Qərb sahili vahid bir bütöv və Fələstin dövlətinin yaradılması üçün əsasdır

    Digər ölkələr
    00:11

    Ağ Ev: ABŞ Ukrayna ilə bağlı sülh planı üzərində ciddi şəkildə işləməyə davam edir

    Digər ölkələr
    00:08

    Nazir: "Azad olunmuş torpaqlarda aqroparklar Azərbaycan və region üçün yeni aqrar modeli formalaşdıracaq"

    ASK
    23:56

    BMT Ukrayna ilə bağlı istənilən sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    23:40

    "Axios": ABŞ Ukraynanı əmin edib ki, onun mövqeləri nəzərə alınaraq plana əlavə olunacaq

    Digər ölkələr
    23:35

    Laçın kəndlərinin torpaq potensialı yenidən qiymətləndirilib

    ASK
    23:32

    Türkiyə ilə Aİ arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

    Region
    23:29
    Foto

    ABŞ-də azərbaycanlı icma rəhbəri Cənubi Türk Amerika Ticarət Palatasının vitse-prezidenti seçilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti