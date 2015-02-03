​Белый дом: США продолжат курс на изоляцию России

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что США намерены продолжить курс на изоляцию России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Эрнест отметил, что позиция президента США Барака Обамы не изменилась.

Он намерен способствовать дальнейшей изоляции режима Путина в России.

Более того, представитель Белого дома подчеркнул, что стратегия США в отношении России является успешной. Эрнест заявил, что санкции привели к спаду российской экономики.

"Стратегия была успешной в реализации режима санкций против российской экономики, а девальвации валюты, вызвала то, что многие независимые оценщики долга снизили кредитный рейтинг российских бумаг", — добавил Эрнест.