Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Белый дом: США оптимистично настроены относительно мирного урегулирования в Украине

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 23:34
    Белый дом: США оптимистично настроены относительно мирного урегулирования в Украине

    Администрация президента США Дональда Трампа настроена очень оптимистично относительно перспектив достижения мирного соглашения по завершению российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отвечая на вопрос журналистов о предстоящем визите спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву.

    "Администрация настроена очень оптимистично. Весь аппарат президента, включая Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио, вице-президента (Джей Ди Вэнса) и самого президента, а также (главу Пентагона Пита) Хегсета, невероятно много работал над этим", - сказала она.

    Ливитт отметила, что переговоры США и Украины 30 ноября во Флориде прошли очень хорошо, и назвала текущую активность "челночной дипломатией", в ходе которой Вашингтон в равной степени говорит с обеими сторонами.

    Пресс-секретарь подтвердила, что основные пункты возможного соглашения уже изложены на бумаге и были существенно доработаны. Она добавила, что, хотя детали остаются предметом переговоров, в Белом доме настроены позитивно и надеются, что война может завершиться.

    Белый дом российско-украинская война США переговоры во Флориде
    Elvis

    Последние новости

    23:52

    Члены Совбеза ООН впервые посетят Сирию

    Другие страны
    23:34

    Белый дом: США оптимистично настроены относительно мирного урегулирования в Украине

    Другие страны
    23:28

    Макрон обсудил с Трампом урегулирование российско-украинского конфликта

    Другие страны
    23:19

    Трамп примет глав ДР Конго и Руанды для подписания мирного соглашения

    Другие страны
    23:07

    В Турции произошла перестрелка в кафе, есть пострадавшие

    В регионе
    22:55

    ООН: Атаки на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом

    Другие страны
    22:38

    Болельщики "Ниццы" избили игроков французского клуба

    Футбол
    22:27

    Сийярто: Венгрия не позволит ЕС ввести санкции против руководства Грузии

    Другие страны
    22:17
    Фото

    Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на турнирах в РФ

    Индивидуальные
    Лента новостей