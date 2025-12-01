Белый дом: США оптимистично настроены относительно мирного урегулирования в Украине

Администрация президента США Дональда Трампа настроена очень оптимистично относительно перспектив достижения мирного соглашения по завершению российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отвечая на вопрос журналистов о предстоящем визите спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву.

"Администрация настроена очень оптимистично. Весь аппарат президента, включая Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио, вице-президента (Джей Ди Вэнса) и самого президента, а также (главу Пентагона Пита) Хегсета, невероятно много работал над этим", - сказала она.

Ливитт отметила, что переговоры США и Украины 30 ноября во Флориде прошли очень хорошо, и назвала текущую активность "челночной дипломатией", в ходе которой Вашингтон в равной степени говорит с обеими сторонами.

Пресс-секретарь подтвердила, что основные пункты возможного соглашения уже изложены на бумаге и были существенно доработаны. Она добавила, что, хотя детали остаются предметом переговоров, в Белом доме настроены позитивно и надеются, что война может завершиться.