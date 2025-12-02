İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ağ Ev: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllinə nikbin yanaşırıq

    Digər ölkələr
    • 02 dekabr, 2025
    • 00:35
    Ağ Ev: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllinə nikbin yanaşırıq

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatması üçün sülh sazişinə nail olunması perspektivlərinə çox nikbin yanaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Levitt xüsusi nümayəndə Stiven Uitkoffun Moskvaya gözlənilən səfəri ilə bağlı jurnalistlərin sualını cavablandırarkən deyib.

    "Administrasiya çox nikbindir. Prezidentin bütün komandası – Uitkoff, dövlət katibi Marko Rubio, vitse-prezident (Cey Di Vens), Pentaqon rəhbəri Pit Heqset – bu istiqamətdə inanılmaz dərəcədə çox çalışıb", - Livitt bildirib.

    Sözçü qeyd edib ki, noyabrın 30-da Floridada ABŞ və Ukrayna arasında danışıqlar çox yaxşı keçib və hazırkı fəallığı "məqsədli diplomatiya" adlandırıb. Onun sözlərinə görə, Vaşinqton hər iki tərəflə bərabər şəkildə danışır.

    Levitt vurğulayıb ki, mümkün sazişin əsas bəndləri artıq kağız üzərində əks olunub və əhəmiyyətli dərəcədə işlənib. O əlavə edib ki, sazişin detalları hələ də danışıqlar mövzusu olaraq qalsa da, Ağ Ev pozitiv əhval-ruhiyyədədir və müharibənin başa çatacağına ümid edir.

    Kerolayn Levitt ABŞ Ukrayna Sülh planı
    Белый дом: США оптимистично настроены относительно мирного урегулирования в Украине

    Son xəbərlər

    01:03

    Dekabrın 3-5-də Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək

    İnfrastruktur
    00:56

    BMT: Mülki infrastruktur obyektlərinə hücumlar beynəlxalq hüquqla qadağandır

    Digər ölkələr
    00:35

    Ağ Ev: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllinə nikbin yanaşırıq

    Digər ölkələr
    00:08

    Tramp Konqo DR və Ruandanın rəhbərlərini sülh sazişini imzalamaq üçün qəbul edəcək

    Digər ölkələr
    23:55

    Makron Tramp ilə Rusiya‑Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:35

    KİV: İslamabad - Kabil danışıqları nəticəsiz başa çatıb

    Digər ölkələr
    23:21

    Türkiyədə ağır yol qəzasında onlarla insan xəsarət alıb

    Region
    23:09

    Türkiyə Superliqası: "Fənərbağça" - "Qalatasaray" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    23:09

    BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri tarixdə ilk dəfə Suriyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti