Белый дом: США лишили виз легальных мигрантов, которых сочли опасными для страны
Другие страны
- 02 декабря, 2025
- 07:49
Госсекретарь США Марко Рубио и возглавляемый им Госдепартамент аннулировали визы для некоторых легальных мигрантов, которые, по мнению американских властей, несут опасность для страны.
Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.
"Он Рубио использовал свои полномочия, чтобы аннулировать визы для множества лиц, которые прибыли сюда легально, но несут риски для нашей страны, и которых изначально нельзя было пускать", - сказала она.
По словам Ливитт, американское внешнеполитическое ведомство значительно ужесточило требования и процедуры проверки для желающих получить визу в США.
Последние новости
08:09
Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем вратаря "Барселоны" тер ШтегенаФутбол
07:49
Белый дом: США лишили виз легальных мигрантов, которых сочли опасными для страныДругие страны
07:17
Власти Гонконга предоставили временное жилье для лишившихся квартир в сгоревшем комплексеДругие страны
06:58
Минздрав Кубы подтвердил смерть 33 человек из-за заражения вирусами от комаровДругие страны
06:26
Мадуро объявил состав нового политбюро правящей партии ВенесуэлыДругие страны
05:44
Reuters: Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу до 28 ноябряДругие страны
05:19
В Перу из-за схода оползня погибли 13 человекДругие страны
04:55
Япония в феврале запустит 7-й спутник "Митибики" для "японской GPS"Другие страны
04:27