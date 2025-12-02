Белый дом: США лишили виз легальных мигрантов, которых сочли опасными для страны

Госсекретарь США Марко Рубио и возглавляемый им Госдепартамент аннулировали визы для некоторых легальных мигрантов, которые, по мнению американских властей, несут опасность для страны.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

"Он Рубио использовал свои полномочия, чтобы аннулировать визы для множества лиц, которые прибыли сюда легально, но несут риски для нашей страны, и которых изначально нельзя было пускать", - сказала она.

По словам Ливитт, американское внешнеполитическое ведомство значительно ужесточило требования и процедуры проверки для желающих получить визу в США.