    Digər ölkələr
    • 02 dekabr, 2025
    • 08:39
    Ağ Ev: ABŞ təhlükəli sayılan qanuni miqrantların vizalarını ləğv edib

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio və rəhbərlik ediyi Dövlət Departamenti hakimiyyət orqanlarının ölkə üçün təhlükə saydıqları bəzi qanuni miqrantların vizalarını ləğv edib.

    "Report"un məlumatına görə, Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt bu barədə "Fox News"a müsahibəsində bildirib.

    "Rubio öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək, ölkəmiz üçün risk yaradan və əvvəlcə icazə verilməməli olan çoxsaylı şəxslərin vizalarını ləğv edib", - o bildirib.

    Livittin sözlərinə görə, Dövlət Departamenti ABŞ vizası məqsədilə müraciət edənlər üçün tələbləri və yoxlama prosedurlarını əhəmiyyətli dərəcədə sərtləşdirib.

    Ağ Ev Marko Rubio Miqranlar viza
    Белый дом: США лишили виз легальных мигрантов, которых сочли опасными для страны

