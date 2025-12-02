Ağ Ev: ABŞ təhlükəli sayılan qanuni miqrantların vizalarını ləğv edib
02 dekabr, 2025
- 08:39
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio və rəhbərlik ediyi Dövlət Departamenti hakimiyyət orqanlarının ölkə üçün təhlükə saydıqları bəzi qanuni miqrantların vizalarını ləğv edib.
"Report"un məlumatına görə, Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt bu barədə "Fox News"a müsahibəsində bildirib.
"Rubio öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək, ölkəmiz üçün risk yaradan və əvvəlcə icazə verilməməli olan çoxsaylı şəxslərin vizalarını ləğv edib", - o bildirib.
Livittin sözlərinə görə, Dövlət Departamenti ABŞ vizası məqsədilə müraciət edənlər üçün tələbləri və yoxlama prosedurlarını əhəmiyyətli dərəcədə sərtləşdirib.
