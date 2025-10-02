Белый дом США готовится к массовым увольнениям из-за шатдауна

Администрация президента США Дональда Трампа планирует уволить тысячи госслужащих в условиях приостановки финансирования работы федерального правительства.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Это, вероятно, будет исчисляться тысячами человек. Печально, что Административно-бюджетному управлению Белого дома и всей остальной команде приходится этим заниматься", - отметила пресс-секретарь Белого дома, утверждая, что это происходит исключительно по вине оппозиции в Конгрессе США в лице демократов, а не по инициативе президента-республиканца Трампа.

Отметим, что федеральное правительство США частично приостановило свою деятельность в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования.