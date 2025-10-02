Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Белый дом США готовится к массовым увольнениям из-за шатдауна

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 19:51
    Белый дом США готовится к массовым увольнениям из-за шатдауна

    Администрация президента США Дональда Трампа планирует уволить тысячи госслужащих в условиях приостановки финансирования работы федерального правительства.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Это, вероятно, будет исчисляться тысячами человек. Печально, что Административно-бюджетному управлению Белого дома и всей остальной команде приходится этим заниматься", - отметила пресс-секретарь Белого дома, утверждая, что это происходит исключительно по вине оппозиции в Конгрессе США в лице демократов, а не по инициативе президента-республиканца Трампа.

    Отметим, что федеральное правительство США частично приостановило свою деятельность в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования.

