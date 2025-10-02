İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Ağ Ev "şatdaun"la əlaqədar kütləvi ixtisarlara hazırlaşır

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 20:14
    Ağ Ev şatdaunla əlaqədar kütləvi ixtisarlara hazırlaşır

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası federal hökumətin maliyyələşdirməni dondurması fonunda minlərlə dövlət işçisini ixtisar etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt bildirib.

    "Bu, çox güman ki, minlər insanı əhatə edəcək. Təəssüf ki, Ağ Evin İnzibati-Büdcə Ofisi və komandanın qalan hissəsi bununla məşğul olmaq məcburiyyətindədir", - Livitt vurğlayıb.

    O bunun yalnız ABŞ Konqresindəki Demokratların müxalifliyi sayəsində baş verdiyini vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, ABŞ federal hökuməti maliyyə çatışmazlığı səbəbindən oktyabrın 1-də fəaliyyətini qismən dayandırıb və "şatdaun"a gedib.

    ABŞ şatdaun
    Белый дом США готовится к массовым увольнениям из-за шатдауна

    Son xəbərlər

    20:30

    III MDB Oyunları: Azərbaycan Özbəkistana məğlub olub

    Komanda
    20:27

    FIFA-dan böyük etimad – Azərbaycanın idman siyasətinə verilən növbəti yüksək qiymət - ŞƏRH

    Futbol
    20:17

    Putin: NATO sərhədlərimizə yaxınlaşmasaydı, Ukraynada münaqişənin qarşısını almaq olardı

    Region
    20:16

    Muğan rayonlarında bu il pambıq yığımı hava şəraitinə görə gec başlayıb

    ASK
    20:14

    Ağ Ev "şatdaun"la əlaqədar kütləvi ixtisarlara hazırlaşır

    Digər ölkələr
    20:10
    Foto

    ADSEA Qaxda sel və daşqınlara qarşı qabaqlayıcı tədbirlərə başlayıb

    İnfrastruktur
    20:01
    Foto

    "SOCAR Midstream Gas Operations" "IPLOCA Keyfiyyət Mükafatı"nın təqdimetmə mərasimində təmsil olunub

    Energetika
    19:57

    Aİ və NATO hərbçiləri "fantom donanma"nın qarşısını almaq üçün tədbirləri müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    19:42

    Paşinyan: ASB-nin 8-ci Sammiti gələn il Ermənistanda keçiriləcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti