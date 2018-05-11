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    Белый дом: Сингапур стал местом саммита США - КНДР по соображениям безопасности

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Сингапур был выбран в качестве площадки для проведения первого в истории американо-северокорейского саммита по соображениям безопасности, а также с учетом местоположения и нейтрального, по мнению администрации США, статуса этого островного города-государства.

    Как передает Report, об этом сообщил в четверг ТАСС представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

    Не вдаваясь в подробности, он фактически дал понять, что инициатива организации в Сингапуре встречи на высшем уровне между США и КНДР исходила от Вашингтона.

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