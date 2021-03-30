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Белый дом раскритиковал отчет ВОЗ о происхождении коронавируса

Белый дом раскритиковал отчет ВОЗ о происхождении коронавируса Доклад Всемирной организации здравоохранения не прояснил происхождение COVID-19
Другие страны
30 марта 2021 г. 22:43
Белый дом раскритиковал отчет ВОЗ о происхождении коронавируса
Джен Псаки

Доклад Всемирной организации здравоохранения не прояснил происхождение COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наши эксперты обеспокоены тем, что нет дополнительной поддержки какой-либо гипотезе. Мы не приблизились к пониманию или большему знанию по сравнению с тем, что было шесть-девять месяцев назад относительно происхождения. Также не предоставлены указания или рекомендации, как мы должны предотвратить это в будущем, а это необходимо", - сказала Псаки.

Кроме того, она обвинила Китай в непрозрачности по причинам происхождения вируса. "Они не были прозрачны, не предоставили данных. Это точно нельзя назвать сотрудничеством", - подчеркнула Псаки.

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