Белый дом раскритиковал отчет ВОЗ о происхождении коронавируса

Доклад Всемирной организации здравоохранения не прояснил происхождение COVID-19

Доклад Всемирной организации здравоохранения не прояснил происхождение COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наши эксперты обеспокоены тем, что нет дополнительной поддержки какой-либо гипотезе. Мы не приблизились к пониманию или большему знанию по сравнению с тем, что было шесть-девять месяцев назад относительно происхождения. Также не предоставлены указания или рекомендации, как мы должны предотвратить это в будущем, а это необходимо", - сказала Псаки.

Кроме того, она обвинила Китай в непрозрачности по причинам происхождения вируса. "Они не были прозрачны, не предоставили данных. Это точно нельзя назвать сотрудничеством", - подчеркнула Псаки.