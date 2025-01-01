Белый дом проинформировали о наезде на людей в Новом Орлеане

Мэр Нового Орлеана (штат Луизиана) Латойа Кантрелл заявила, что поддерживает связь с Белым домом в связи с наездом на пешеходов в этом городе.

Мэр Нового Орлеана (штат Луизиана) Латойа Кантрелл заявила, что поддерживает связь с Белым домом в связи с наездом на пешеходов в этом городе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

"Я нахожусь на связи с Белым домом и с губернатором [Луизианы Джеффом] Лэндри", - сказала она.

Мэр назвала произошедшее "террористическим актом", однако выступавшая после нее представитель ФБР Алета Дункан уточнила, что спецслужба пока не классифицирует инцидент как теракт.

Между тем, СМИ сообщают о том, что устроивший наезд на пешеходов в Новом Орлеане, предположительно, мертв.