Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Белый дом подтвердил встречу президентов США и Сирии 10 ноября

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 23:20
    Белый дом подтвердил встречу президентов США и Сирии 10 ноября

    Президент США Дональд Трамп встретится с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа в Белом доме 10 ноября.

    Как передает Report, об этом во время пресс-брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Могу подтвердить, что эта встреча состоится здесь, в Белом доме, в понедельник. Это часть дипломатических усилий президента (Трампа - ред.), который готов встречаться со всеми мировыми лидерами ради достижения мира", – сказала она.

    Ливитт напомнила о том, что во время визита Трампа на Ближний Восток, он принял решение снять санкции с Сирии, чтобы дать стране реальный шанс на мир.

    "Думаю, мы видим хорошие результаты в этом направлении при их новом руководстве. Он будет здесь, в Белом доме, в понедельник, и президент сам выскажется по этому поводу в этот день", – добавила она.

    О том, что сирийского лидера ожидают с визитом в Вашингтон 1 ноября, впервые сообщил спецпосланник США по Сирии Том Баррак в кулуарах Манамского диалога в Бахрейне. По его словам, Сирия рассчитывает присоединиться к возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ.

    США Ахмед аш-Шараа Дональд Трамп Белый дом

    Последние новости

    23:34

    СМИ: В США обсуждают возобновление работы правительства до декабря-января

    Другие страны
    23:20

    Белый дом подтвердил встречу президентов США и Сирии 10 ноября

    Другие страны
    23:12

    Боевики ХАМАС передали Израилю тело еще одного заложника

    Другие страны
    23:01

    Сенат США в 14-й раз не принял законопроект о финансах для правительства

    Другие страны
    23:00
    Фото

    Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана

    Внешняя политика
    22:57

    Президент РФ сообщил о разработке новых крылатых ракет с ядерными двигателями

    В регионе
    22:49

    Путин: Корабль НАТО присутствовал в зоне испытаний "Буревестника"

    В регионе
    22:41
    Фото

    Глава Минэкономики Армении назвал сроки поставок зерна из Казахстана через Азербайджан

    В регионе
    22:36
    Фото

    Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу им. Бюльбюля

    Наука и образование
    Лента новостей