Белый дом подтвердил встречу президентов США и Сирии 10 ноября

Президент США Дональд Трамп встретится с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа в Белом доме 10 ноября.

Как передает Report, об этом во время пресс-брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Могу подтвердить, что эта встреча состоится здесь, в Белом доме, в понедельник. Это часть дипломатических усилий президента (Трампа - ред.), который готов встречаться со всеми мировыми лидерами ради достижения мира", – сказала она.

Ливитт напомнила о том, что во время визита Трампа на Ближний Восток, он принял решение снять санкции с Сирии, чтобы дать стране реальный шанс на мир.

"Думаю, мы видим хорошие результаты в этом направлении при их новом руководстве. Он будет здесь, в Белом доме, в понедельник, и президент сам выскажется по этому поводу в этот день", – добавила она.

О том, что сирийского лидера ожидают с визитом в Вашингтон 1 ноября, впервые сообщил спецпосланник США по Сирии Том Баррак в кулуарах Манамского диалога в Бахрейне. По его словам, Сирия рассчитывает присоединиться к возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ.