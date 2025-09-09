ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Белый дом подтвердил, что был уведомлен об израильском ударе

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 19:34
    Белый дом подтвердил, что был уведомлен об израильском ударе

    Администрация президента США Дональда Трампа была "уведомлена" об израильском ударе по Дохе до того, как он был нанесен.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщил представитель Белого дома.

    В то же время власти Израиля утверждают, что провели операцию против руководства ХАМАС без посторонней помощи и берут на себя полную ответственность за нее, говорится в сообщении на сайте канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    "Израиль сам инициировал эту операцию, сам провел ее и берет на себя полную ответственность за эти действия", - говорится в заявлении.

