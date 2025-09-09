Ağ Ev İsrailin hücumlarından xəbərdar olduğunu təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 09 sentyabr, 2025
- 20:42
ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası İsrailin Dohaya endirdiyi zərbədən əvvəl "xəbərdar edilib".
"Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin nümayəndəsi bildirib.
Eyni zamanda Baş nazir Benyamin Netanyahunun ofisinin saytında yayılan bəyanatda İsrail hökumətinin HƏMAS rəhbərliyinə qarşı əməliyyatı kənar yardım olmadan həyata keçirdiyi və bunun üçün bütün məsuliyyəti öz üzərlərinə götürdükləri vurğulanıb.
"İsrail bu əməliyyatı özü başladıb, özü həyata keçirib və bu hərəkətlərə görə bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürür", - bəyanatda deyilir.
Son xəbərlər
21:58
Fransanın yeni Baş nazirinin adı açıqlanıbDigər ölkələr
21:54
Tramp İsrailin zərbələrindən sonra Netanyahu və Qətərin rəhbərliyi ilə danışıbDigər ölkələr
21:54
Foto
Video
DÇ-2026: Azərbaycan millisi Ukrayna ilə bərabərə qalıb - YENİLƏNİB-5Futbol
21:34
Avropa seçim qarşısında: Tez hərəkət edin, yoxsa….Analitika
21:32
Emin Mahmudov Azərbaycan millisinin tarixinə düşübFutbol
21:28
İsrailin Dohaya hücumunda 6 nəfər ölübDigər
21:15
Aİ 2030-cu ilə qədər müdafiə hazırlığını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcəkDigər ölkələr
21:00
Foto
Keniya və Azərbaycan Huduma ilə ASAN Xidmət arasında təcrübə mübadiləsini müzakirə edibXarici siyasət
20:42