İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    Ağ Ev İsrailin hücumlarından xəbərdar olduğunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 09 sentyabr, 2025
    • 20:42
    Ağ Ev İsrailin hücumlarından xəbərdar olduğunu təsdiqləyib

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası İsrailin Dohaya endirdiyi zərbədən əvvəl "xəbərdar edilib".

    "Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin nümayəndəsi bildirib.

    Eyni zamanda Baş nazir Benyamin Netanyahunun ofisinin saytında yayılan bəyanatda İsrail hökumətinin HƏMAS rəhbərliyinə qarşı əməliyyatı kənar yardım olmadan həyata keçirdiyi və bunun üçün bütün məsuliyyəti öz üzərlərinə götürdükləri vurğulanıb.

    "İsrail bu əməliyyatı özü başladıb, özü həyata keçirib və bu hərəkətlərə görə bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürür", - bəyanatda deyilir.

    Белый дом подтвердил, что был уведомлен об израильском ударе

    Son xəbərlər

    21:58

    Fransanın yeni Baş nazirinin adı açıqlanıb

    Digər ölkələr
    21:54

    Tramp İsrailin zərbələrindən sonra Netanyahu və Qətərin rəhbərliyi ilə danışıb

    Digər ölkələr
    21:54
    Foto
    Video

    DÇ-2026: Azərbaycan millisi Ukrayna ilə bərabərə qalıb - YENİLƏNİB-5

    Futbol
    21:34

    Avropa seçim qarşısında: Tez hərəkət edin, yoxsa….

    Analitika
    21:32

    Emin Mahmudov Azərbaycan millisinin tarixinə düşüb

    Futbol
    21:28

    İsrailin Dohaya hücumunda 6 nəfər ölüb

    Digər
    21:15

    Aİ 2030-cu ilə qədər müdafiə hazırlığını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    21:00
    Foto

    Keniya və Azərbaycan Huduma ilə ASAN Xidmət arasında təcrübə mübadiləsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:42

    Ağ Ev İsrailin hücumlarından xəbərdar olduğunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti