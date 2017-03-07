Белый дом осудил угрозы в адрес евреев в США

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Белый дом во вторник вновь осудил угрозы в адрес евреев в США.

Как передает Report, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

"Мы осуждаем самым категорическим образом новую волну антисемитских угроз и ненависти", — заявил Шон Спайсер.

Ранее была проведена эвакуация в еврейских центрах в штатах Нью-Йорк, Висконсин и Флорида после поступивших угроз. В прошлые недели были осквернены три еврейских кладбища. Число организаций, получивших угрозы, перевалило за сотню.